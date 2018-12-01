Kermiya’da araç kundaklandı

Lefkoşa’da Kermiya bölgesinde Özdemir Sennaroğlu Sokak üzerinde park halinde bulunan Kudret Behzat’a ait NA 739 plakalı salon araç bugün sabaha karşı üzerine meçhul şahıs/lar tarafından muhtemelen yanıcı madde dökülüp ateşe verilerek hasara uğratıldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
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