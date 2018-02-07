Kennedy’i bin TL için öldürmüşler

Mağusa’da Nijeryalı Kennedy T. Dede’nin dövülerek öldürülmesiyle ilgili elebaşı olduğu belirtilen 28 yaşındaki Nidai Şanlı, polise verdiği ifadede alacağı olduğu 1000 TL için Dede’yi kaçırarak darp ettiklerini aktardı. Zanlıların Dede’ye karşı elektrikli şok aletini de kullandıkları ortaya çıktı

Gamze PİR BAYKUR

Mağusa’da 29 Ocak tarihinde Kennedy T. Dede’yi evinden darp ederek kaçıran ve Çanakkale Göletine götürerek ciddi şekilde darp edip ölümüne neden olduğu ve elebaşı olduğu iddia edilen 28 yaşındaki zanlı Nidai Şanlı dün yeniden Mağusa Kaza Mahkemesi’ne çıkarıldı. “Adam öldürme”, “İnsan kaçırma” ve “Ciddi darp” suçlamalarıyla ilgili olarak dün ikinci kez mahkeme huzuruna çıkarılan zanlı Şanlı’nın tutukluluk süresi 3 gün daha uzatıldı.

OLAY ANINDA GİYDİĞİ KIYAFETLER VE AYAKKABILAR BULUNDU

Meselenin tahkikat subayı Erkan Yahat, zanlı Nidai Şanlı’nın, 29 Ocak tarihinde saat 21:45’te yanında daha önceden mahkemeye çıkarılan ve aleyhlerine 7’şer günlük tutukluluk süresi temin edilen Zekeriya Kurucu, Ozan Körkurt, Onur Körkurt, 17 yaşındaki S.D, Aydan Sel Kızıltunç ve 16 yaşındaki B.Ç olduğu halde alacağı olduğu Bin TL parayı tahsil etmek için Kennedy Dede’nin evine giderek Dede’yi zorla ve darp edip kaçırarak GU 042 plakalı araçla Çanakkale Göleti’ne götürdüklerini ve orada ciddi şekilde darp ederek ölümüne neden olduklarını açıkladı. Zanlı Şanlı’nın 30 Ocak tarihinde yasal yollardan Güney Kıbrıs’a geçtiğini ifade eden Yahat, zanlının 3 Şubat tarihinde Akyar Sınır Kapısına gelerek polise teslim olduğunu anımsattı. Yahat, zanlı Şanlı’nın 3 Şubat tarihinde mahkeme huzuruna çıkarılarak aleyhinde 3 günlük tutukluluk süresi temin edildiğini anımsattı. Zanlı Şanlı’nın vermiş olduğu gönüllü ifadesi ışığında olay günü giymekte olduğu kıyafetleri, ayakkabıları ve olay anında yanında bulundurduğu el feneri ile elektrikli şok aletini attığı yeri gösterdiğini belirten Yahat, konu kıyafetlerin, ayakkabının, el fenerinin ve elektrikli şok aletinin bulunarak emare alındığını açıkladı. Yahat, mesele ile ilgili olarak aranan emarelerin olduğunu, alınması gereken ifadelerin olduğunu ve temin edilen cep telefonu dökümlerinin inceleneceğini belirterek, zanlı Şanlı’nın tahkikat maksatları bakımından 3 gün süreyle daha tutuklu kalmasını talep etti.

Mağusa Kaza Mahkemesi Yargıcı Gökhan Asafoğulları, zanlı Nidai Şanlı’nın tahkikat maksatları bakımından 3 gün süreyle daha poliste tutuklu kalmasına emir verdi. Zanlı Nidai Şanlı, Cuma günü zanlı Zekeriya Kurucu, Onur Körkurt, Ozan Körkurt, Aydan Sel Kızıltunç, 17 yaşındaki S.D ve 16 yaşındaki B.Ç ile birlikte yeniden mahkeme huzuruna çıkarılacak.