Kendisini aldattığını düşündüğü eşini darp etti

Gönyeli'de kendisini aldattığı gerekçesi ile eşini üzerine önce mum fırlatan, sonra da eşinin saçlarını çekerek darp eden Serhat Kozoğlu tutuklandı

Evrim KAMALI

Gönyeli’de kendisini aldattığı gerekçesi ile eşini darp eden zanlı Serhat Kozoğlu tutuklanarak dün mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede yeminli şahadet veren polis memuru Erkan Çelik, zanlı Serhat Kozoğlu’nun önceki gece saat 23.15 raddelerinde Gönyeli'de ikametgâhlarının yatak odasında kendisini aldattığı gerekçesi ile aynı evde sakin eşi C. K.'nin üzerine 2 adet mum fırlatıp adı edilenin saçlarını iki eli ile çekmek sureti ile darp ettiğini söyledi. Polis, zanlının KKTC vatandaşı olduğunu ve başlatılan tahkikatın tamamlandığını belirterek, zanlının davalarının görülünceye dek uygun bir teminata bağlanmasını talep etti. Yargıç Meltem Dündar da, zanlının ilerde davaları görüşülünceye değin yurtdışına çıkışını yasaklayarak, 100 bin TL’lik şahsi kefalet senedi imzalaması koşuluyla tutuksuz yargılanmasına emir verdi.