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Kendi kendini ihbar etti

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Polise giderek, ülkede kaçak olduğu söyleyen zanlı Mejanur Rahman, tutuklandı

Kendi kendini ihbar etti
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Evrim KAMALI

Lefkoşa’da polise giderek, ülkede kaçak olduğu söyleyen zanlı Mejanur Rahman, tutuklanarak dün mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili şahadet veren Polis Memuru Hüseyin Ergüleç, olayla ilgili bulguları aktardı. Ergüleç, huzurda bulunan zanlı Mejanur Rahman’ın,  3 Eylül 2019 tarihinde adli şubeye gelerek, ülkede kaçak olduğunu söylediğini belirtti. Ergüleç, yapılan muhaceret kontrollerinde zanlının 2 Şubat 2019 tarihinde giriş yaptığını ve 12 Nisan 2019 tarihinden itibaren ikamet izinsiz olarak bulunduğunun tespit edildiğini söyledi. Polis tutuklanan zanlının ülkemizde bulunduğu süre zarfında ne yaptığının araştırılabilmesi için ilk etapta 3 gün poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Gülay Süleymanoğlu, zanlının 3 gün tutuklu kalmasına emir verdi.

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