Kemal Yılmaz 2 ay hapse mahkum edildi

Eski İskele Kaymakamı Kemal Yılmaz, görevdeyken Yüksek Mahkeme’nin Karpaz’da arkeolojik sit alanı içerisinde kaçak yapılan bungalov, restoran ve tuvaletlere ilişkin yıkım emrini geciktirdiği gerekçesiyle yargılandığı davada 2 ay hapse mahkum edildi.

Mahkumiyet kararını duyan Kemal Yılmaz’ın eşi ile babası duruşma salonunda, yakınlarından bazıları da mahkemenin bahçesinde fenalık geçirdi. Karara, duruşma salonunun dışında bahçede bekleyen kalabalık da tepki gösterdi. Polisle bazı vatandaşlar arasında kısa süreli arbede yaşandı.

İskele Kaza Mahkemesi’nde görülen davada, kararı, yargıç Dilşah Karayel açıkladı. Duruşmada iddia makam adına Savcı Ahmet Özlemler, sanık avukatı Şefik Aşçıoğlu hazır bulundu.

Duruşma sırasında yaklaşık 300 kişilik bir grup da, Kemal Yılmaz’a destek amacıyla mahkeme önünde toplandı. Mahkemeye gelenler arasında UBP ve YDP’den bazı milletvekilleri ile İskele bölgesinden bazı belediye başkanları yer aldı.

“KAMU MENFAATİ VE VİCDANINI İÇTEN SARSAN ÖNEMLİ BİR SUÇ”

Karar öncesi iddia makamı ve sanık avukatının olgularını, delilleri ve hafifletici nedenleri sıralayan yargıç Dilşah Karayel, sanığa isnat edilen suçun kamu menfaati ve vicdanını içten sarsan önemli bir suç olduğunun altını çizdi.

Sanığa isnat edilen suçun Fasıl 154 Ceza Yasası kapsamında 2 yıla kadar hapis cezası öngördüğünü kaydederek, suçun amme menfaatini olumsuz etkilediğini belirten Karayel, mahkeme kararın hiçe sayılmasının yargıya olan güveni sarstığını ifade etti.

Dilşah Karayel, sanık Yılmaz’ın mahkemenin kararına riayetsizlik suçunu kabul ettiğini ifade etti. Karayel, yıkım emrinin geç de olsa yerine getirilmesinin hafifletici sebepler arasında sayıldığını da belirterek, sanık Kemal Yılmaz’a 2 ay hapis cezası verildiğini açıkladı.

AİLE VE YAKINLAR FENALIK GEÇİRDİ.. BAHÇEDE BEKLEYENLER TEPKİ GÖSTERDİ

Kararı duyan Kemal Yılmaz’ın eşi ile babası duruşma salonunda baygınlık geçirdi. Yakınlarından bazıları da mahkemenin bahçesinde fenalık geçirdi.

Karara duruşma salonu dışında bekleyen kalabalık tepki gösterdi. Polisle bazı vatandaşlar arasında kısa süreli arbede yaşandı. Bazı vatandaşlar, Kemal Yılmaz’ın “devletle vatandaşı karşı karşıya getirmediği için mahkum olduğunu” savunurken, kararda adalet dağıtılmadığını iddia etti.

Kalabalık, “Kemal suçsuz” ve “Dik dur eğilme bu millet seninle” sloganları atarak, mahkeme kararını alkışlarla protesto etti.

SİT ALANINDAKİ BİNALARIN YIKIMI KARARI ALINMIŞTI

Dipkarpaz’da Altın Kumsal bölgesinde 2013 yılında Burhan Kalın ile Gültekin Erdoğan’ın doğal arkeolojik sit alanına inşa ettikleri kaçak bungalov, restoran, tuvalet ve su kuyuları yargıya taşınmıştı. Her iki şahıs da suçlu bulunarak, 3 yıla mahkum olurken, sanıklar istinafa gitmiş ve hapis cezaları birer aya düşürülmüştü.

6 Haziran 2016 yılında İskele Kaymakamlığı görevine atanan Kemal Yılmaz’a, görevi sırasında Yüksek Mahkeme’nin yıkım kararını geciktirdiği için dava açılmış ve Yılmaz önceki gün tutuklanmıştı.