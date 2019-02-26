Kazdığı kuyuya kendisi düştü

Polis ekipleri aldıkları ihbar üzerine Dipkarpaz’da 130 gram uyuşturucu madde ile 38 adet canlı G3 mermisi ele geçirdi. Ancak ihbarı messenger üzerinden yapan Marwant T.S Alqarout tutuklandı

Gamze PİR BAYKUR

Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri aldıkları ihbar üzerine Dipkarpaz’da sakin Davut Zengin’in evinde yaptığı aramada evin önündeki elektrik direği altına konulan çiçek saksısı içerisinde 130 gr Sentetik Cannabionoid türü uyuşturucu madde ile 38 adet canlı G3 mermisi tespit etti. Uyuşturucu maddeler ve mermiler ile ilgili olarak soruşturma başlatan narkotik ekipleri, kendilerine messenger üzerinden ulaşarak ihbarda bulunan Filistin uyruklu Marwant T.S Alqarout’un konu uyuşturucu maddeler ile mermileri Davut Zengin’in evi önüne bıraktığını tespit etmesi üzerine Alqarout’u tutukladı. “Kanunsuz uyuşturucu madde ithali”, “Kanunsuz uyuşturucu madde tasarrufu”, “Kanunsuz patlayıcı madde ithali” ve “Kanunsuz patlayıcı madde tasarrufu” suçlarıyla ilgili olarak dün İskele Kaza Mahkemesi’ne çıkarılan zanlı Alqarout aleyhine 3 günlük tutukluluk süresi temin edildi.

GÜNEY KIBRIS’TAN İTHAL ETTİ

Meselenin tahkikat memuru Hasan Selvili, 23 Şubat 2019 tarihinde zanlı Marwant T.S Alqarout tarafından Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekiplerince alınan bilgide Dipkarpaz’da sakin Davut Zengin’in kalmakta olduğu evin önünde bulunan çiçekler içerisinde kanunsuz uyuşturucu madde ve patlayıcı madde olduğunun öğrenildiğini söyledi. 24 Şubat 2019 tarihinde alınan bilgi üzerine konu eve gidilerek Davut Zengin’in huzurunda arama yapıldığını belirten Selvili, yapılan aramada evin önündeki elektrik direği altında bulunan çiçek ekili saksı içerisinde poşete sarılı Davut Zengin adına düzenlenmiş ve üzerinde Zengin’in resmi bulunan Almanya oturum belgesi, 130 gr Sentetik Cannabionoid türü uyuşturucu madde ve 38 adet Güney Kıbrıs Rum Yönetimi menşeli 7.62 mm canlı G3 mermisi bulunduğunu açıkladı.

ÇELİŞKİLİ BEYANLARDA BULUNDU

Tahkikat memuru Hasan Selvili, Davut Zengin’in ve ailesinin söz konusu saksının kendilerine ait olmadığını beyan etmesi üzerine ihbarı yapan zanlı Marwant T.S Alqarout ile görüşüldüğünü söyleyerek, yapılan sorgusunda çelişkili beyanlarda bulunduğunu belirtti. Akabinde zanlının cep telefonunda yapılan incelemede ise söz konusu saksı ve çiçeğe ait görüntülerin olduğunun tespit edildiğini ifade eden Selvili, zanlının yapılan tespit üzerine polisin elindeki cep telefonunu alıp kaçmaya çalıştığı ve telefonu kırmak istediği esnada makul güç kullanılarak telefonun geri alındığını ve zanlının alıkonulduğunu açıkladı. Selvili, zanlının yapılan sorgusunda söz konusu uyuşturucuları Güney Kıbrıs’tan saksı ile getirdiğini, saksı içerisindeki uyuşturucu ve mermilerin kendisine ait olduğunu, oraya bıraktığını, Davut Zengin’in ailesine zarar verdiğinden dolayı bu girişimde bulunduğunu beyan ettiğini açıkladı. Tahkikatın geniş çaplı devam ettiğini belirten Selvili, uyuşturucu maddelerin analize, naylon poşetlerin Foto Parmak İzi Şubesine, mermilerin patlayıcı madde uzmanlığına, oturum belgesinin ise sahtelecilik uzmanına gönderileceğini ve incelenecek kamera görüntülerinin olduğunu belirtti. Selvili, mesele ile ilgili olarak yürütülen tahkikatın selameti açısından zanlının 3 gün süreyle poliste tutuklu kalmasını talep etti.

İskele Kaza Mahkemesi Yargıcı Dilşah Karayel, zanlı Marwant T.S Alqarout’un tahkikat maksatları bakımından 3 gün süreyle poliste tutuklu kalmasına emir verdi.