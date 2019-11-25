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Kazaya sebebiyetten tutuklandı

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Girne Karaoğlanoğlu Caddesi üzerinde MEA 418 plakalı araçla seyreden zanlının, dikkatsiz bir şekilde anayol içerisinde U dönüşü yaptığı esnada aynı yönde seyreden Tufan Sevinçer yönetimindeki MK 274 plakalı motosikletin önünü tıkaması sonucu yaşanan kazada Sevinçer’in çenesi kırıldı

Kazaya sebebiyetten tutuklandı

Girne’de kazaya neden olup, Tufan Sevinçer’in çenesinin kırılmasına neden olan Hindistan ve ABD uyruklu Vijiay Divi tutuklanarak dün mahkemeye çıkarıldı.

Girne Trafik Şubesi’nde görevli polis memuru Yağız Kol, Girne Karaoğlanoğlu Caddesi üzerinde MEA 418 plakalı araçla seyreden zanlının, dikkatsiz bir şekilde anayol içerisinde U dönüşü yaptığı esnada aynı yönde seyreden Tufan Sevinçer yönetimindeki MK 274 plakalı motosikletin önünü tıkayarak çarpışmaya neden olduğunu ifade etti. Kazada yaralanan Sevinçer’in Lefkoşa Burhan Nalbantoğlu Hastanesine kaldırıldığını, çenesinde kırıklar oluştuğunu kaydeden Kol, zanlının da soruşturma amaçlı tutuklandığını söyledi. Sevinçer ile ilgili doktor raporu beklendiğini kaydeden polis, zanlının 2 gün tutuklu kalmasını talep etti.

Mahkeme talebi kabul etti.

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