Kazaya neden olan sürücü kayıplara karıştı

Çatalköy anayolunda dün günün ilk saatlerinde aşırı sürat ve dikkatsiz sürücünün neden olduğu kazada üç araç çarpışırken, kazaya neden olan araç sürücüsü kaza yerinden yaya olarak ayrılması nedeniyle tespit edilemedi.

Saat 02.10 raddelerinde Çatalköy’de Beşparmaklar Caddesi üzerinde batı istikametine doğru seyreden sürücüsü meçhul MZ 034 plakalı Porsche Cyanne marka salon araç, sürücüsünün aşırı sürat ve dikkatsizliği sonucu yolun sağına geçtiği esnada kaşı istikametten gelmekte olan Esentepe’de sakin 37 yaşındaki kadın Lıudmyla Erdik yönetimindeki NP 046 Z plakalı Ford Fiesta marka salon aracın ön kısmına aracının ön kısmı ile çarptı. Çarpmanın etkisi ile Lıudmyla Erdik yönetimindeki NP 046 Z plakalı aracı ileriye doğru savrulması sonucu o esnada anayol üzerinde doğu istikametine doğru seyreden Esentepe’de sakin 24 yaşındaki kadın Ayşe Özgüney yönetimindeki PN 071 plakalı Toyota marka salon aracın ön kısmı ile NP 046 plakalı aracın arka kısmına aracının ön kısmı ile çarptı. Kaza sonucu NP 046 Z plakalı araç ile PN 071 plakalı araç sürücüleri yaralanarak kaldırıldıkları Girne Dr. Akçiçek Hastanesi’nde görmüş oldukları ilk yardım tedavisinden sonra acil serviste müşahede altına alındılar.