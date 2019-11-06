Kazanın nedeni uyuşturucu!

Mağusa’da önceki gece iki araca çarptıktan sonra üçüncü aracın üzerine uçan otomobil sürücüsü 21 yaşındaki Ertuğrul Öksüz, kazadan önce uyuşturucu madde kullandığını itiraf etti

Mağusa’da önceki gece trafik kazasına sebebiyet veren 21 yaşındaki genç sürücü Ertuğrul Öksüz, kazadan önce uyuşturucu madde kullandığını söyledi.

Dün mahkemeye çıkarılan söz konusu sürücü neden olduğu kazada, Okka Cofee önünde, kullandığı araçla karşı şeride geçip, aracıyla art arda iki araca çarptıktan sonra, bir başka aracın tavanının üzerine yan vaziyette durabilmişti. Hakkında 3 gün tutukluluk emri alınan sürücünün polise “Direksiyon başında uyuşturucu madde kullandım” dediği mahkemede dile getirildi.

Zanlı dün tutukluluk talebiyle Gazimağusa kaza mahkemesinde yargıç huzuruna çıkarıldı. Meselenin tahkikatını üstlenen polis memuru Mustafa Kavaz, kaza sonrası aracında baygın bulunan ve ambulansla hastaneye kaldırılan zanlının kaza öncesi uyuşturucu madde kullandığına dair beyanı üzerine tutuklandığını aktardı. Zanlının verdiği gönüllü ifadesinde kaza esnasında isim ile soyadını verdiği ve aranmakta olan bir şahıs ile birlikte seyahat ettiğini ve öncesinde birlikte uyuşturucu madde kullandıkları itiraf ettiğini belirten Kavaz bu şahsın aranmakta olduğunu söyledi.

Zanlının el konulan cep telefonunda aranmakta olan şahıs ile ilgili olarak aralarında uyuşturucu madde alışverişi ile ilgili olarak birtakım yazışmalar tespit edildiğini söyleyen Kavaz telefondaki araştırmaların devam etmekte olduğunu ve cep telefonunun incelenmek üzere PGM ne gönderileceğini aktardı.

Meselenin yeni olduğuna, gönüllü ifadenin teyit ve tekzibi yanında alınacak ifadeler de olduğuna değinen Kavaz tahkikatını salimen yürütebilmek maksadıyla zanlı aleyhine 3 gün tutukluluk emri verilmesini talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren kıdemli yargıç Çiğdem Güzeler zanlının 3 gün süreyle poliste tutuklu kalması yönünde emir verdi.

KAZA NASIL OLMUŞTU?

21 yaşındaki Ertuğrul Öksüz, kullandığı JR 835 plakalı araçla Mağusa’dan DAÜ’ye doğru seyrettiği sırada, dikkatsizliği sonucu karşı şeride geçti ve o esnada karşıdan gelen Hakan Bahçeci yönetimindeki KG 222 plakalı araca çarpıp yoluna devam etmiş ve 150 metre ilerlemişti. Ardından Mağusa’ya doğru seyreden 26 yaşındaki Gizem Denizer yönetimindeki JB 534 plakalı araca çarpmış ve çarpmanın etkisiyle savrularak, JB 534 plakalı aracın akasından gelen 25 yaşındaki Asım Reyzalar’ın kullandığı ME 333 plakalı aracın üzerine uçmuştu.