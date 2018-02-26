Kazada yaralananların durumu iyi

Girne - Değirmenlik Dağyolu'nda meydana gelen kazada üç kişinin yaralandığı ve durumlarının ciddi olmadığı bildirildi.

Yaralıların durumlarıyla ilgili olarak sosyal medya hesabından bilgi veren Dr. Burhan Nalbantoğlu Başhekim Yardımcısı Dr. Erol Uçaner, şu açıklamayı yaptı:

Dağyolundaki kaza ile ilgili net bilgi :

3 kişi yaralı, üçününde şuurları açık, 2 erkek kazazedenin durumu daha iyi,ciddi bir travma tespit edilmedi,fizik muayenelerinde bir patolojik bulguya rastlanmadi,şu an tomografi tetkiki yapilacak.

Kazadaki tek kadin kazazede göğüs bölgesine aldığı darbe nedeniyle daha ciddi bir durumda,acil olarak o da tomografi ve ek tetkikler icin şu an kontrol altinda..