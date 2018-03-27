Kazada üç kişi yaralı olarak hastaneye kaldırıldı

Girne – Değirmenlik dağyolunda sabah saatlerinde meydana gelen kazada beton dökme pompası sürücüsü ile yanında yolcu olarak bulunan iki kişi yaralandı.

Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre kaza saat 10:30 sıralarında, Girne -Değirmenlik Anayolu üzerinde, 46 yaşındaki Kartal Taşkal, yönetimindeki HG 086 plakalı beton dökme pompası ile Değirmenlik istikametine doğru seyrettiği sırada sağa meyilli viraja geldiği zaman kontrolden çıkarak yolun solundan çıkarak bankete devrilmesi sonucu meydana geldi.

Kaza sonucunda yaralanan araç sürücüsü ve araçta yolcu olarak bulunan 19 yaşındaki Harun Yaltılıgil ve 26 yaşındaki Muhammed İmdatuhak kaldırıldıkları Lefkoşa Devlet Hastanesi’nde tedavileri halen sürüyor.