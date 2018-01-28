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Kazada ölenin kişi Ahmet Altındağlı

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Kazada ölenin kişi Ahmet Altındağlı
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Çamlıbel - Yılmazköy anayolunda dün gece meydana gelen trafik kazasında 38 yaşındaki Ahmet Altındağlı yaşamını yitirdi.

Polisten verilen bilgiye göre, Boğazköy sakini Altındağlı, yönetimindeki NK 645 plakalı araç ile Çamlıbel -  Yılmazköy anayolunun 3 ve 4’üncü kilometreleri arasında, Yılmazköy istikametinde seyrederken, araç yoldan çıkarak toprak tümseğe çarpıp takla attı. Altındağlı olay yerinde hayatını kaybetti. Soruşturma sürüyor.

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