Kazada ölen kişinin ismi belli oldu

Lefkoşa - Gazimağusa Anayolu Turunçlu Kavşağı yakınlarında meydana gelen kazada bir kişi hayatını kaybetti bir kişi yaralandı.

Polisten verilen bilgiye göre kaza saat 07:45 sıralarında, Lefkoşa - Gazimağusa Anayolu üzerinde, 59 yaşındaki Hüseyin Yusuf Erçika, yönetimindeki KB 685 plakalı araç ile Gazimağusa istikametine doğru seyrettiği sırada Turunçlu yol kavşağına yaklaştığı sırada direksiyon hâkimiyetini kaybedip orta refüj içerisinden karşı şeride geçmesi sonucu yaşandı. Hüseyin Yusuf Erçika'nın aracıyla karşı şeride geçtiği esnada karşı istikametten Lefkoşa istikametine doğru gitmekte olan 41 yaşındaki Esra Korcan yönetimindeki JS 170 plakalı araç ile ile çarpıştılar.

Kaza sonucu JS 170 plakalı araç sürücüsü Esra Korcan olay yerinde yaşamı yitirirken, Hüseyin Yusuf Erçika ise kontrol maksatlı Gazimağusa Devlet Hastanesine kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma devam etmekte.