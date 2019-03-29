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Kazada 4 yaşındaki çocuk yaralandı

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Kazada 4 yaşındaki çocuk yaralandı
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Lefkoşa – Gazimağusa Anayolu üzerinde bugün öğle saatlerinde meydana gelen trafik kazasında 4 yaşındaki çocuk yaralandı.

Kaza saat 13:30 sıralarında meydana geldi.

33 yaşındaki Oseremhen Humphrey Omozejele, yönetimindeki PJ 616 plakalı Mercedes marka araç ile Gazimağusa’ya doğru seyrettiği sırada Borusan Ormanı yakınlarında sola meyilli viraja geldiği zaman direksiyon hakimiyetini kaybederek orta refüje düştü.

Kaza sonucu yaralanan araçta yolcu olarak bulunan 4 yaşındaki Adiel Osagie Omozejele, kaldırıldığı Gazimağusa Devlet Hastanesi’nde yapılan tedavisinin ardından müşahede altına alındı.

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