Kaza yapınca silah çekti

Mağusa’da dün sabah mahalle arasında kaza yapan Hüsnü Aydın, aracına vuran Tuğşat Tekiner’e silah çekti

Gamze PİR BAYKUR

Mağusa’da dün sabah mahalle arasında kaza yapan Hüsnü Aydın, aracına vuran Tuğşat Tekiner’e silah çekince tutuklandı. “Korkutmak maksadıyla silah taşıma”, “Kanunsuz silah taşıma”, “Kanunsuz silah tasarrufu”, “Kanunsuz patlayıcı madde taşıma” ve “Kanunsuz patlayıcı madde tasarrufu” suçlarıyla ilgili olarak dün Mağusa Kaza Mahkemesi’ne çıkarılan zanlı Hüsnü Aydın aleyhine 3 günlük tutukluluk süresi temin edildi.

Meselenin tahkikat memuru Löğmen Yücetürk, zanlı Hüsnü Aydın’ın 3 Şubat tarihinde saat 10:00 raddelerinde Sincan Sokak içerisinde Kullanımındaki PC 483 plakalı araçla DAÜ’ye gitmekte olduğu esnada sol taraftan üzerine doğru gelip kendisine çarpan HT 030 plakalı araç sahibi Tuğşat Tekiner’e aracında tasarruf ettiği gazlı tabancayı gösterip Tekiner’i korkutarak konu silahı taşıdığını açıkladı. Zanlının aracında yapılan aramada konu tabancaya uygun olan birçok şaşma ve sıkıştırılmış gaz bulunduğunu belirten Yücetürk, olay yerinin 60 metre uzağında ise otların içerisinde zanlının tasarrufunda bulundurduğu ve kendisinin attığı tabancanın bulunduğunu açıkladı. Yücetürk, zanlının gönüllü ifade vererek konu tabancayı 2017 yılında Türkiye’den getirdiğini itiraf ettiğini belirtti. Mesele ile ilgili olarak yürütülen tahkikatın yeni başladığını belirten Yücetürk, zanlının 3 gün süreyle poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Mağusa Kaza Mahkemesi Kıdemli Yargıcı Ayşen Toroslu, zanlı Hüsnü Aydın’ın tahkikat maksatları bakımından 3 gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.