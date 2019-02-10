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Kaza yapan sürücünün üzerinden uyuşturucu çıktı

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Gazimağusa - Lefkoşa anayolu üzerinde kaza yapıp boş tarlada çamura saplanan 27 yaşındaki B.D.’nin üzerinde polisin yaptığı aramada tasarrufunda yaklaşık 1 gram ağırlığında uyuşturucu türü olduğuna inanılan madde bulundu

Kaza yapan sürücünün üzerinden uyuşturucu çıktı
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Gazimağusa-Lefkoşa anayolu üzerinde önceki akşam saat 19.00 sıralarında LZ 896 plakalı aracı ile kaza yapan Lefkoşa sakini 27 yaşındaki B.D, kaza mahallindeki şüpheli hareketleri sebebiyle polisin dikkatini çekti.

Olay yerinde yapılan aramada, sürücünün üzerinden uyuşturucu madde olduğuna inanılan 1 gr. Sentetik Cannabinoid maddesi emare olarak alındı ve sürücü tutuklandı.

Mağusa’da mahkeme huzuruna çıkarılan zanlının, tahkikat memurunun olguları ile ilgili verdiği şehadet sonucunda 3 gün süre ile poliste tutuklu kalmasına karar verildi.

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