banner107
Garga, Yunus’u avladı
Garga, Yunus’u avladı
82 0
Köpek hırsızları iş başında
Köpek hırsızları iş başında
31 0
Cumhuriyetin 95’inci gurur yılı
Cumhuriyetin 95’inci gurur yılı
17 0
El Clasico'da Suarez şov
El Clasico'da Suarez şov
27 0
Gönyeli ligi ‘Perçin’ledi
Gönyeli ligi ‘Perçin’ledi
117 0
Puan kaçar
Puan kaçar
181 0
Volkswagen yeni T- Cross görücüye çıktı
Volkswagen yeni T- Cross görücüye çıktı
33 0
Karadağ’da Kasım fırtınası
Karadağ’da Kasım fırtınası
104 0
banner82
banner147

Kaza yapan sürücü ortadan kayboldu

banner27

Turunçlu kavşağı yakınlarında bir araç yoldan çıkarak orta refüje girdi. Kazanın ardından sürücü kayıplara karıştı

Kaza yapan sürücü ortadan kayboldu
banner192

Gazimağusa - Lefkoşa Anayolu Turunçlu Kavşağı yakınlarında dün sabah saatlerinde sürücünün dikkatsizliği sonucunda meydana gelen kaza ucuz atlatıldı. 

Kaza dün sabah saat 07.00 sıralarında Gazimağusa - Lefkoşa Anayolu üzerindeki Turunçlu-Ulukışla arası yolda sürücüsü meçhul şahıs, yönetimindeki RE 560 plakalı salon araç ile Lefkoşa istikametine doğru seyrettiği sırada sağa meyilli viraja geldiği zaman direksiyon hâkimiyetini kaybedip yolun orta yerinde bulunan su kanalına düşüp sürüklenerek orta refüj içerisinde durmasıyla yaşandı.

 Kaza sonucu araç sürücüsünün olay yerinden ayrıldığını bildiren Polis, araçta hasar meydana geldiğini kaydetti.

banner200
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.