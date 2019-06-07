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Kaza yapan sürücü olay yerini terketti

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Kaza yapan sürücü olay yerini terketti
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Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre dün saat 18.30 sıralarında meydana gelen kazada, araç sürücüsü kaza sonrası olay yerinden ayrılırken polisin yürüttüğü soruşturma sonucu sürücünün Boğazköy'de sakin Mustafa Özburak (E-44) olduğu tespit edildi. 

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