Kaza yapan sürücü olay yerini terketti

Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre dün saat 18.30 sıralarında meydana gelen kazada, araç sürücüsü kaza sonrası olay yerinden ayrılırken polisin yürüttüğü soruşturma sonucu sürücünün Boğazköy'de sakin Mustafa Özburak (E-44) olduğu tespit edildi.
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