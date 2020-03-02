Kaza yapan kişinin aracında uyuşturucu çıktı

Lefkoşa’da yönetimindeki araçla bir başka araca arkadan çarpması sonucunda meydana gelen kaza sonrasında olay yerine gelen polisin araçta yaptığı aramada 3 adet mdma türü hap ile 23 adet yeşil reçete ile alınan hap bulunması üzerine zanlı Yasin Maher Al Etwan tutuklandı

(Kamalı Haber)

Lefkoşa’da yönetimindeki araç ile kaza yapan ve tasarrufunda uyuşturucu madde bulunan zanlı Yasin Maher Al Etwan tutuklanarak dün mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren polis memuru Cemal Ramiz olayla ilgili bulguları aktardı. Ramiz huzurunda bulunan zanlı Yasin Maher Al Etwan'ın 29 Şubat 2020 tarihinde, saat 16.30 sıralarında, Lefkoşa’da yönetimindeki araçla bir başka araca arkadan çarpması sonucunda bir trafik kazası yaptığını ve olay yerine gelen polis ekiplerinin zanlının hareketlerinden şüphelenmesi üzerine yaptıkları aramada tasarrufunda 3 adet mdma türü hap ile 23 adet yeşil reçete ile alınan hap bulduklarını söyledi. Polis zanlının tutuklandığını ve gönüllü ifade verdiğini ifadesinde tasarrufunda bulunan mdma türü uyuşturucu hapları Lefkoşa'da bir şahıstan aldığını belirttiğiniz yeşil reçeteli ilaçları ise kendisinin olduğunu ve reçete ile aldığını iddia ettiğini mahkemeye aktardı. Polis zanlının ifadesinin teyit ve tekzibinin yapılabilmesi için ilk etapta 3 gün poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Polis şahadeti üzerine söz alan zanlı ilaçları doktor reçetesi ile aldığını belirtti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Kıdemli Yargıç Pınar Beyoğlu zanlının soruşturma maksatlı 3 gün poliste tutuklu kalmasına emir.