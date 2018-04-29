Kaza yapan araca çarptı

Lefkoşa - Mağusa anayolu üzerinde araç sürücüsünün dikkatsizliği sonucu yoldan çıkarak bariyerlere çarparak anayolda ters dönen araca, bir süre sonra arkadan gelmekte olan dikkatsiz bir başka araç sürücüsü çarptı. Kaza sonucunda üç kişi yaralandı.

Polisten verilen bilgiye göre kaza, 00.35 sıralarında Lefkoşa – Mağusa anayolunda Lefkoşa istikametine doğru KM 298 plakalı aracıyla soldan birinci şeritte ilerlemekte olan 25 yaşındaki Hasan Keser, hurdalık alan yakınlarına geldiğinde direksiyon hakimiyetini kaybederek yolun solundan çıkarak bariyerlere çarparak ön kısmı batıya bakar şekilde durmasıyla yaşandı. Bu kazanın ardından yine ayni yönde ilerlemekte olan FY 334 plakalı araç sürücüsü Savaş Mert dikkatsizliği sonucunda kaza yaparak yol içerisinde durmakta olan KM 298 plakalı araca arkadan çarpması sonucunda zincirleme bir kaza yaşandı.

Kaza neticesinde iki araç sürücüsü ile FY 334 plakalı araçta yolcu olarak bulunan Mustafa Çember ambulansla Lefkoşa Dr.Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak müşahede altına alındılar.

Yaşanan kazada KM 298 plakalı araçta 15 bin TL’lik, FY 334 plakalı araçta ise 10 bin TL’lik hasar meydana geldi.