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“Kaza inceleniyor”

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GKK, 13 yaşındaki Makhir İsmailov’un ölmesiyle ilgili açıklama yaptı. bölgede atış yapılacağının daha önce basın yoluyla duyurulduğu belirtilen açıklamada kazanın her yönüyle incelendiği belirtildi

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“Kaza inceleniyor”
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Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı, Güzelyurt’a bağlı Yuvacık bölgesindeki atış alanında temas ettiği mühimmatın patlaması sonucu yaşamını yitiren 13 yaşındaki Makhir İsmailov hakkında açıklama yaptı.

Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı (GKK), 13-14 Aralık tarihleri arasında Güzelyurt’a bağlı Yuvacık bölgesindeki atış alanında mühimmata temas sonucu talihsiz bir kaza meydana geldiğini belirterek, kazanın ilgili komutanlıklarca her yönüyle incelenmekte olduğunu açıkladı.
Halihazırda bölgede, civar yerleşim alanlarında ve KKTC genelindeki tüm atış alanlarında güvenlik önlemlerinin arttırılarak, mühimmat arama/imha faaliyetlerine devam edilmekte olduğu kaydedilen açıklamada, “Atış eğitimleri icra edilmeden önce, can ve mal kayıplarının meydana gelmemesi için, atış eğitimleri ile atış sonrası arama/imha faaliyetlerini kapsayan tarihler ilgili komutanlıklarca, ilgili kaymakamlıklar ve basın yoluyla kamuoyuna duyurulmaktadır” denildi.

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