banner107
Genel kurul belirsizlik getirdi
Genel kurul belirsizlik getirdi
73 0
Hisar duvarlarına asılarak durdu
Hisar duvarlarına asılarak durdu
242 0
BTM Play off maçları 23 Haziran'da başlayacak
BTM Play off maçları 23 Haziran'da başlayacak
140 0
Sormaya utanılan soruların bilimsel cevapları
Sormaya utanılan soruların bilimsel cevapları
77 0
“Esas engel bizleriz”
“Esas engel bizleriz”
64 0
İngilizler Kane ile güldü
İngilizler Kane ile güldü
70 0
Son şampiyondan
Son şampiyondan "ACI" başlangıç
77 0
Prag’dan KKTC’ye doğrudan uçuşla geldi
Prag’dan KKTC’ye doğrudan uçuşla geldi
708 0
banner82
banner147

Kaza geliyorum dedi

banner27

Haspolat’ta dün sabah yolun ortasında seyreden kamyonet sürücüsü, kazaya neden oldu, iki kişi yaralandı

Kaza geliyorum dedi
banner137

Murat ASLAN

Haspolat bölgesinde van araç sürücüsünün dikkatsizliği sonucunda sabah saatlerinde meydana gelen kazada iki araç çarpıştı, iki kişi de yaralandı.

Kaza, dün sabah saat 06.30 sıralarında meydana geldi.

Haspolat’taki Atatürk Caddesi üzerinde bulunan Mülver Sokak’ta ilerleyen Ali Şuldan yönetimindeki CU 625 plakalı araçla sağa dönüş yaptığı sırada, o esnada doğudan batı istikametine yolu ortalamış şekilde ilerlemekte olan Zeki Güç yönetimindeki JU 253 plakalı kamyonet araçla çarpışması sonucu meydana geldi.

Çarpışma sonucunda yoldan çıkan JU 253 plakalı kamyonet araç yol kenarındaki akasya ağacına çarparak dururken, araçta bulunan araç sürücüsü ile yolcu Ayşe Akdeniz yaralı olarak Lefkoşa Devlet Hastanesi’ne kaldırıldılar. Yapılan ilk müdahale sonrasında araç sürücüsü Zeki Güç taburcu olduktan sonra polis tarafından tutuklanırken, Ayşe Akdeniz ise tedavi altına alındı.

Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.