Kaymaklı’da uyuşturucu operasyonu

Evrim KAMALI

Evinde yapılan aramada 52 gram uyuşturucu madde bulunarak tutuklanan Ali Ayhan dün Lefkoşa Kaza Mahkemesi’ne çıkarıldı.

Narkotik şubesinde görevli polis, 04 Ocak 2019 tarihinde, saat 21.50-22.25 saatleri arasında, K.Kaymaklı’da zanlının kalmakta olduğu ikametgâhta yapılan aramada, yaklaşık 52 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu madde ile bir gram ağırlığında tütün ile karışık hintkeneviri türü uyuşturucu madde bulunarak emare olarak alındığını söyledi. Zanlının tutuklandığını, ifadesinde uyuşturucu maddeyi 28 Aralık’ta 100 gram olarak ithal ettiğini, bir miktarını henüz tespit edilemeyen şahıslara sattığını itiraf ettiğini açıkladı. Soruşturmanın devam ettiğini, alınacak ifadeler ve aranan şahıslar olduğunu kaydeden polis, zanlının 3 gün tutuklu kalmasını talep etti.

Mahkeme, zanlı hakkında 3 gün tutukluluk kararı verdi.