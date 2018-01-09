Kaymaklı’da cinayete teşebbüs

Küçükkaymaklı’da cinayet girişimi! 31 yaşındaki Semiye Şeytan, dün akşam 24 yaşındaki erkek arkadaşı Cemal Karadayı tarafından av tüfeğiyle vurularak ağır yaralandı

Ülkemizde son zamanlarda artan kadına şiddet olaylarına bir yenisi daha eklendi. Dün akşam Küçük Kaymaklı bölgesinde aracı içinde bulunan 31 yaşındaki Semiye Şeytan adlı kız arkadaşını aracın dışından av tüfeği ile ateş ederek ağır yaralayan 24 yaşındaki Çağın Karadayı tutuklandı.

Cinayete teşebbüs saat 18:00 sıralarında, Küçük Kaymaklı'da Eski Yaman Marketin arka kısmında yaşandı.

Hamitköy'de sakin 31 yaşındaki Semiye Şeytan, aracı içerisinde bulunduğu bir sırada erkek arkadaşı 24 yaşındaki Çağın Karadayı tarafından aracın dışından içeriye doğru av tüfeği ile ateş açılmak suretiyle vurularak ciddi şekilde yaralandı. Yaralanan Semiye Şeytan, aracıyla birlikte olay yerinden kaçarak Hamitköy ışıkları yakınındaki Özok binası yanındaki park yerine kadar geldi. Daha sonra aracı içerisinde eski kocasını arayan Şeytan, yardım istemesi sonrasında olay yerine gelen kişilerce Lefkoşa Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Semiye Şeytan açılan ateş sonucu sol kasık, sol bacak ve sol el kısmından yara alırken, olayla ilgili Çağın Karadayı tutuklandı.

Semiye Şeytan’ın Terminal bölgesinde bulunan Mustafa Şeytan Et Pazarı’nın kızı olduğu ve ayrılmış olduğu eşinden bir kız ve bir oğlan olmak üzere iki çocuk sahibi olduğu öğrenildi.