Kaymakamlık mührünü kırıp inşaata devam ettiler

Alayköy’de iki kişi, Lefkoşa Kaymakamlığı tarafından izinsiz olduğu gerekçesiyle mühürlenip faaliyetleri durdurulan inşaatın mührünü kırdı ve inşaata devam etti

Evrim KAMALI

Alayköy’de kaçak olduğu gerekçesi ile Kaymakamlık tarafından mühürlenen bir inşaatın mührünü kırarak inşaata devam eden zanlılar Halil Kansu ve Muhammet Kansu tutuklanarak dün mahkeme huzuruna çıkarıldılar.

Mahkemede mesele ile ilgili şahadet veren Alayköy Polis Karakolu’nda görev yapan polis memuru Halil İbrahim Genç olayla ilgili bulguları aktardı. Genç, 21 Ekim’de Alayköy’de Halil Kansu’nun, Lefkoşa Kaymakamlığı tarafından inşaatın izinsiz olduğu gerekçesiyle mühürleyip, faaliyetlerini durdurulmasının ardından mührü yetkili makamlardan izinsiz kırıp, zarara uğrattıklarını mahkemeye aktardı. Polis memuru Halil İbrahim Genç, zanlı Muhammet Kansu’nun inşaata girip, çalıştığı esnada belirlendiğini kaydetti. Genç, zanlı Halil Kansu ve Muhammet Kansu’nun çalışma izinli olduğunu belirtip, mahkemenin uygun göreceği teminata bağlanmasını talep etti.

Yargıç Cenkay İnan, zanlıların yargılanıncaya değin yurtdışına çıkışını yasaklayarak, seyahat belgelerini polise teslim etmesi, iki biner TL nakdi teminat yatırmaları, birer kefilin 50 bin TL’lik şahsi kefalet senedi imzalamaları ve haftada bir gün polise ispat-ı vücutta bulunmaları koşuluyla tutuksuz yargılanmalarına emir verdi.