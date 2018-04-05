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Kayıp Rum için arama başlatılıyor

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Kayıp Rum için arama başlatılıyor
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 Kayıp Rum şahıs Solomos Apostolidis ile ilgili olarak Karakum - Çatalköy arası arazi ve inşaat vb yerlerde polis özel harekat müdürlüğü personelinin de katılımıyla aramalar gerçekleştirilecek. Ayrıca Eski Zeyko Yağ fabrikası bölgesi, Anayolu alt ve üst kısmı bölgelerinde aralamalar gerçekleştirilecek. Aramalara saat 10:00'da başlanacak. 

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