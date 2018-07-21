Kayıp mülteciler için umutlar tükeniyor

Yenierenköy açıklarında batan mülteci teknesinden sonra kayıp olduğu belirlenen 26 mülteciyi bulabilmek için denizde gerçekleştirilen arama çalışmaları sonuç vermedi

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) açıklarında geçtiğimiz Çarşamba günü göçmenleri taşıyan bir teknenin batması sonucu kaybolanları arama çalışmaları havadan ve denizden sürdürülüyor.

Sahil Güvenlik Binbaşı Hüseyin Ünver komutasındaki 86 mürettebatlı "TCSG Yaşam" gemisi, göçmenleri taşıyan teknenin batmasıyla 19 kişinin öldüğü, 103 kişinin ise kurtarıldığı bölgede kayıp olduğu değerlendirilen göçmenleri arama kurtarma çalışması gerçekleştiriyor.

Taşucu Limanı'nın yaklaşık 20 mil açıklarında denizden yürütülen çalışmalara "TCSG Yaşam" gemisinin yanı sıra "TCSG-108, TCSG-304, TCSG-305, TCSG-309, TCSG-34" gemi ve botları ile KKTC'den 5 gemi katılıyor.

Ekipler bir sahil güvenlik uçağıyla da bölgede havadan tarama faaliyetleri yürütüyor.

Denizden ve havadan gerçekleştirilen arama çalışmalarında radarlar, termal kameralar, dürbünler ve çeşitli ekipmanlar kullanılıyor.

Üç gün önce KKTC'nin yaklaşık 30 kilometre açıklarında 150 kişilik bir göçmen grubu tarafından yapılan yardım çağrısıyla bölgeye giden ekipler, 103 göçmeni sağ olarak kurtarmış, 19 göçmenin ise cansız bedenine ulaşılmıştı. Batan tekneden kurtarılan göçmenlerden hayati tehlikesi bulunan 1'i helikopterle Girne'ye götürülmüş, diğer 102 kişi ile ulaşılan 19 kişinin cesedi Mersin'in Silifke ilçesine getirilmişti.

Öte yandan teknenin batması sonucu cesetlerine ulaşılan 19 kişi arasından kimliği belirlenen Irak uyruklu genç kadın Adana'da toprağa verildi.

Bu arada, yaşamını yitiren kadının 3 yaşındaki kızı Jena Zaid Ahmed'in de teknede bulunduğu ve kurtarıldıktan sonra Mersin'de hastanede tedavi altına alındığı öğrenildi.