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Kayıp genç kadın aranıyor

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Yeni Kent Bölgesinde ikamet etmekte olan ve yeni doğum yapmış Ülfet Bicen bu sabah saat 05:30 sıralarında evden ayrılmış ve kendisinden bir daha haber alınamadığı bildirildi.

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Kayıp genç kadın aranıyor
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 Ülfet Bicen'in eşi Hüseyin Bicen sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla eşinin lohusa sendromu yaşadığını belirtirken, bulunması için yardım istedi. 

Hüseyin Bicen'in paylaşımı şöyle 

 

 

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