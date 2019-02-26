Kayıp genç kadın aranıyor

Yeni Kent Bölgesinde ikamet etmekte olan ve yeni doğum yapmış Ülfet Bicen bu sabah saat 05:30 sıralarında evden ayrılmış ve kendisinden bir daha haber alınamadığı bildirildi.

Ülfet Bicen'in eşi Hüseyin Bicen sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla eşinin lohusa sendromu yaşadığını belirtirken, bulunması için yardım istedi. Hüseyin Bicen'in paylaşımı şöyle







