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Ülke genelinde dün akşam meydana gelen aşırı yağış nedeniyle bir çok ev ve işyerini su bastı. Polisin açıklamasına göre, Lefkoşa'da, Ortaköy ışıkları ile Hastane Çemberi arasında kalan yol su altında kaldığından trafiğe kapatıldı. Trafik ulaşımı alternatif yollardan sağlanıyor. Girne - Değirmenlik anayolu, göletin yaklaşık 500 metre yukarısında yola toprak kayması olduğundan Girne istikametinden gelen sürücüler Değirmenlik Başpınar bölgesine yönlendirmekte. Altınova- Ağıllar yolu tek yönlü, Turnalar - Yarköy yolu ise tamamen trafiğe kapatılmıştı.
Ülke genelinde dün akşam meydana gelen aşırı yağış nedeniyle bir çok ev ve işyerini su bastı. Polisin açıklamasına göre, Lefkoşa'da, Ortaköy ışıkları ile Hastane Çemberi arasında kalan yol su altında kaldığından trafiğe kapatıldı. Trafik ulaşımı alternatif yollardan sağlanıyor. Girne - Değirmenlik anayolu, göletin yaklaşık 500 metre yukarısında yola toprak kayması olduğundan Girne istikametinden gelen sürücüler Değirmenlik Başpınar bölgesine yönlendirmekte. Altınova- Ağıllar yolu tek yönlü, Turnalar - Yarköy yolu ise tamamen trafiğe kapatılmıştı.
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Kayıp Gaye için aramalar bentin olduğu yerde sürüyor

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Kayıp Gaye için aramalar bentin olduğu yerde sürüyor
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Polis, kayıp şahıs Gaye Soyutok ile ilgili arama çalışmalarının devam ettiğini kaydetti.

Aranılan kayıp Gaye için sabah saatlerinde dere yatağı ve Doğanköy benti yakınlarında yapılan köpekli aramanın ardından şu anda ise bölgeye getirilen su pompalarıyla bentin suyunun boşaltılmaya başlandığı bildirildi.

Bent bölgesinde Sivil Savunma, İtfaiye ve polis ekipleri arama çalışmalarına devam ediyor.

Bu arada yapılan çalışmaları inceleme amacıyla bölgeye Güvenlik Kuvvetleri Komutanı Tuggeneral Tevfik Algan  ile Polis Genel Müdürü Süleyman Manavoğlu ve üst düzey polis müdürleri ile komutanlar da gelerek bilgi aldılar.

 

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