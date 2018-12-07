Kayıp Gaye için aramalar bentin olduğu yerde sürüyor

Polis, kayıp şahıs Gaye Soyutok ile ilgili arama çalışmalarının devam ettiğini kaydetti.

Aranılan kayıp Gaye için sabah saatlerinde dere yatağı ve Doğanköy benti yakınlarında yapılan köpekli aramanın ardından şu anda ise bölgeye getirilen su pompalarıyla bentin suyunun boşaltılmaya başlandığı bildirildi.

Bent bölgesinde Sivil Savunma, İtfaiye ve polis ekipleri arama çalışmalarına devam ediyor.

Bu arada yapılan çalışmaları inceleme amacıyla bölgeye Güvenlik Kuvvetleri Komutanı Tuggeneral Tevfik Algan ile Polis Genel Müdürü Süleyman Manavoğlu ve üst düzey polis müdürleri ile komutanlar da gelerek bilgi aldılar.