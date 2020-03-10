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Kayınvalidesini silahla tehdit etti

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Hidden Garden’da annesi ile tartıştığı gerekçesiyle kayınvalidesini korkutmak için silahını çıkaran ve masaya iki kez vurup, kayınvalidesine “Senin sonun fena olacak” diyen Serdar Şengül tutuklandı

Kayınvalidesini silahla tehdit etti

Evrim KAMALI

Lefkoşa’da silahla tehdit savuran zanlı Serdar Şengül tutuklanarak dün mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede yeminli şahadet veren polis memuru Güral Kırcalılar, olguları aktardı. Kırcalılar, zanlı Serdar Şengül’ün Kanunsuz ateşli silah, korkutmak maksadıyla silah taşıma, şiddet kullanma tehdidi suçlarından methaldar olduğunu belirtti.

Kırcalılar, 8 Mart 2020 tarihinde Hidden Garden’da Serdar Şengül’ün annesi ile tartıştığı gerekçesiyle kayınvalidesi N.Ö’ye tasarrufunda bulundurduğu ateşli silahı korkutmak amacıyla masaya iki kez vurup, “Senin sonun fena olacak” deyip, şiddet kullanma tehdidinde bulunduğunu söyledi. Polis, zanlının mahkeme emriyle tutuklandığını ve polise oyuncak bir silahı verdiğini ancak şikâyetçinin farklı bir silahı tarif ettiğini belirtti. Kırcalılar, tahkikatın devam ettiğini ve ateşli silahın arandığını belirterek, zanlının soruşturma için 3 gün tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Temay Sağer, zanlının soruşturma için 3 gün tutuklu kalmasına emir verdi.

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