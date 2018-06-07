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Kayınpederinin burnunu kırdı

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Mağusa’da Ravan Çırpanov adlı kişi, tartıştığı kayınpederi Mustafa Yılancı’yı ciddi şekilde darp etti ve Yılancı’nın burnunu kırdı

Kayınpederinin burnunu kırdı
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Gamze PİR BAYKUR

Mağusa’da kayınpederinin evine giden ve aralarında çıkan kavga sonucunda kayınpederini ciddi şekilde darp ederek burnunu kıran Ravan Çırpanov tutuklandı. “Ciddi darp” ve “Vahim zarar” suçlamalarıyla ilgili olarak dün Mağusa Kaza Mahkemesi’ne çıkarılan zanlı Çırpanov, tutuksuz yargılanmak üzere teminata bağlandı. Zanlının kayınpederi Mustafa Yılancı’ya ise “Kavga” suçundan dolayı dava okundu.

Meselenin tahkikat memuru Yasin Kural, zanlı Ravan Çırpanov’un 5 Haziran tarihinde kayınpederi olan Mustafa Yılancı’nın evine gittiğini söyledi. Zanlının, kayınpederi ile kavga etmeye başladığını belirten Kural, zanlının kayınpederini ciddi şekilde darp ederek burnunun kırılmasına neden olduğunu ve vahim zarara uğrattığını açıkladı. Kural, ayrıca Mustafa Yılancı’ya da “Kavga” suçundan dolayı dava okunduğunu söyledi. Mesele ile ilgili olarak yürütülen tahkikatın tamamlandığını belirten Kural, zanlının uygun bir teminata bağlanmasını talep etti.

Mağusa Kaza Mahkemesi Yargıcı Gökhan Asafoğulları, zanlı Ravan Çırpanov’un kimlik, pasaport ve seyahat belgelerine el konularak KKTC dışına çıkışının men edilmesine, haftada 1 gün en yakın polis karakoluna giderek ispatı vücutta bulunmasına ve zanlı lehine 1 KKTC vatandaşının 75 bin TL’lik şahsi kefalet senedi imza etmesine emir verdi.

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