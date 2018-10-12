Kaygan yolda virajda refüje devrildi

Ülkemizde etkili olan yağışlı hava nedeniyle kayganlaşan yollardan dolayı kazalar da yaşanıyor.

Alaniçi- Dörtyol çemberi arasında bugün öğleden sonra meydana gelen kazada bir araç refüj içerisine yan devrilirken araç sürücüsü hafif şekilde yaralandı. Saat 15.45 raddelerinde KJ 421 plakalı araç sürücüsü 67 yaşındaki Emirali Nizamoğlu, Dörtyol çemberine geldiği sırada sola meyilli virajda direksiyon hakimiyetini kaybetti. Hakimiyetin kaybolması sonucu araç orta refüj içerisinde sol yan kısmı üzerine devrilerek durdu. Kaza sonucu araç sürücüsü Nizamoğlu, kontrol amaçlı Mağusa Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.