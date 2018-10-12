banner107
Kırmızı halıda güzeller geçidi
Kırmızı halıda güzeller geçidi
31 0
Liderimiz anısına dev organizasyon başladı
Liderimiz anısına dev organizasyon başladı
46 0
TUFAD Şeherde ll. cumartesi Lefkeliler Hanında
TUFAD Şeherde ll. cumartesi Lefkeliler Hanında
74 0
Miniklere hayvan sevgisi aşılandı
Miniklere hayvan sevgisi aşılandı
37 0
Deplasman takımlarının haftası
Deplasman takımlarının haftası
120 0
Azat - Joseph AŞ, Baf'ı uçurdu
Azat - Joseph AŞ, Baf'ı uçurdu
342 0
Beraberliğin olmadığı hafta
Beraberliğin olmadığı hafta
277 0
Sonbaharın en güzel hali: Yedigöller
Sonbaharın en güzel hali: Yedigöller
103 0
banner82
banner147

Kaygan yolda virajda refüje devrildi

banner27

Kaygan yolda virajda refüje devrildi
banner192

Ülkemizde etkili olan yağışlı hava nedeniyle kayganlaşan yollardan dolayı kazalar da yaşanıyor.

Alaniçi- Dörtyol çemberi arasında bugün öğleden sonra meydana gelen kazada bir araç refüj içerisine yan devrilirken araç sürücüsü hafif şekilde yaralandı. Saat 15.45 raddelerinde KJ 421 plakalı araç sürücüsü 67 yaşındaki Emirali Nizamoğlu, Dörtyol çemberine geldiği sırada sola meyilli virajda direksiyon hakimiyetini kaybetti. Hakimiyetin kaybolması sonucu araç orta refüj içerisinde sol yan kısmı üzerine devrilerek durdu. Kaza sonucu araç sürücüsü Nizamoğlu, kontrol amaçlı Mağusa Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

banner194
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.