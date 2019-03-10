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Kaybolan turisti Sivil Savunma kurtardı

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Güneyden kuzeye geçen 12 kişilik turist kafilesindeki 72 yaşındaki kadın, Buvafento Kalesi yakınlarında yürüyüş esnasında kayboldu. Kadın turisti Sivil Savunma kurtardı

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Kaybolan turisti Sivil Savunma kurtardı
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Beşparmak Dağları'nda bulunan Buvafento Kalesi yakınlarında kaybolan 72 yaşındaki yabancı uyruklu kadın Sivil Savunma tarafından kurtarıldı.

Kaybolan kadın ülkede turist olarak bulunuyordu ve dün öğle saatlerinde tur ile katıldığı gezide kayboldu.

Turist kafilesinde eksik olduğunun anlaşılması üzerine,  72 yaşındaki Olga Savva'nın kaybolduğu ortaya çıkınca devreye Sivil Savunma ve Girne İtfaiye Şube ekipleri girdi.

Bufavento Kalesi’ne gezmek için çıkan turist kafilesi arasında yer aldığı öğrenilen turist kadın arkadaşlarının yanından uzaklaşınca otobüsü kaçırdı. Arkadaşlarının talebi üzerine otobüste yapılan sayımda kaybolduğu öğrenilen kadın için polisten yardım çağrısı talep edildi.

Sivil Savunma ve Girne İtfaiye Şube’de görevli polis ekiplerini kısa sürede olay yerine gitmesi ile kayıp kadın bulunarak arkadaşlarının yanına götürüldü. Edinilen bilgide, kaybolan kadının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Sivil Savunma konuyla ilgili şu açıklamayı yaptı:

“Güney Kıbrıs  bölgesinden 9 Mart 2018 tarihinde saat 11.00'de yürüyüş amacıyla Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetine geçen 12 kişilik turist kafilesinden Olga Savva (72) isimli bayan, yürüyüş esnasında kaybolmuştur. Alo 101 hattına saat 13.35'de yapılan ihbarın ardından Sivil Savunma Teşkilat Başkanlığı Arama Kurtarma ekipleri bölgeye sevk edilmiştir.  Yapılan aramalar sonucu kayıp kişi Degirmenlik - Girne Dağyolun’da bulunan köpek barınağının, kuzey doğusunda bulunarak emniyete alınmıştır. Kayıp şahsın sağlık durumu iyidir”

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