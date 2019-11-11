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Kavşakta durmadı, kazaya neden oldu

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Kavşakta durmadı, kazaya neden oldu
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Murat ASLAN

Lefkoşa'da dikkatsizlik kazaya neden oldu. Kaza saat 14.00 sıralarında meydana geldi.

35 yaşındaki Burak Mahir Cinkarataş, yönetimindeki NM 050 plakalı araç ile Sever Somuncuoğlu Sokak üzerinden gelip kavşakta durmadan Memduh Asaf Sokağına dikkatsizce giriş yapması sonucu o esnada Memduh Asaf Sokak üzerinde doğudan batı istikametine doğru seyreden 26 yaşındaki Gözde Acaray yönetimindeki MF 685 plakalı araçla çarpıştı.

Çarpmanın etkisiyle ileriye doğru savrulan NM 050 plakalı araç kaldırım üzerinde bulunan elektrik direğine çarptı. Kaza sonucu yaralanan olmadı.

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