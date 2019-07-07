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Kavşakta durmadı, kazaya neden oldu

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İnönü kavşağında dün meydana gelen trafik kazası ucuz atlatıldı

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Kavşakta durmadı, kazaya neden oldu
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İnönü Kavşağı'nda dün meydana gelen trafik kazası ucuz atlatıldı.

Kaza saat 13.15 sıralarında meydana geldi.

26 yaşındaki Ayten Köse Kölgelikaya, yönetimindeki PS 716 plakalı araç ile İnönü istikametinden gelip Nergisli yoluna geçiş yapmak için anayolda seyreden araçlara öncelik hakkı vermeden kavşakta durmadan anayola giriş yapması sonucu o esnada Lefkoşa - Gazimağusa Anayolu üzerinde Gazimağusa istikametine doğru seyreden 71 yaşındaki Orhan Oyal yönetimindeki LG 928 plakalı araç ile çarpıştılar. Kaza sonucu yaralanan olmadı.

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