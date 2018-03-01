Kavgayı ayırmaya gittiler, burnunu kırdılar

Girne’de otobüs durağında kavga eden Okan Altunterim ile Mustafa Çakmak’ı ayırmaya çalıştıkları sırada Çakmak’ın burnunun kıran Emrah İşkey ve Nevzat Korkmaz tutuklandı

Evrim KAMALI

Girne’de otobüs durağında iki grup arasında çıkan kavga mahkemede son buldu. Zanlılar Emrah İşkeyve Nevzat Korkmaz arkadaşları Okan Altunterim ile kavga ettiği gerekçesi ile Mustafa Çakmak’ı ciddi şekilde döverek burnunun kırılmasına sebep oldukları iddiası ile tutuklandılar. Tutuklanan zanlılar, dün Girne Kaza Mahkemesi’ne çıkarıldı.

Girne Polis Müdürlüğü’ne bağlı Adli Şube’de görevli polis memuru Mustafa Yanaroğlu zanlıların “Vahim zarar ve Ciddi darp” suçlarından tutuklandıklarını anlattı. Polis memuru Mustafa Yanaroğlu, zanlıların önceki gün Girne Ecevit Caddesi üzerinde saat 15.10raddelerinde arkadaşlarını dövdükleri gerekçesi ile Mustafa Çakmak’ın yüzüne yumruk vurarak burnunu kırdıkları iddia edildiğini söyledi. Kavganın bulunduğu bölgede kamera görüntülerinin inceleneceğini kaydeden Yanaroğlu, zanlıların 2 gün süreyle poliste tutuklu kalması talebinde bulundu.

Zanlılar ise kavgayı ayırmak için araya girdikleri ve hiçbir şekilde Çakmak’a zarar vermediklerini iddia ederken Mustafa Çakmak ise darp edildiği sırada elleri ile yüzünü kapattığını ve vuranları görmediği yönünde ifade verdiği belirtildi.

Yargıç Mesut Mesutoğlu, zanlılar aleyhindeki iddiaların araştırılması için 2 gün tutukluluk talebi emri verdi.