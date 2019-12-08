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Kavgacılar birbir yakalanıyor

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Lefkoşa’da 3 Aralık tarihinde meydana gelen kavga meselesi ile ilgili olarak tutuklanan 6 zanlının ardından Mohammad Al Salkhadi ve YaseenMaher Al- Edwan da tutuklandılar

Kavgacılar birbir yakalanıyor

(Kamalı Haber)

Lefkoşa’da meydana gelen kavga meselesi ile ilgili olarak tutuklanan zanlılar zanlılarOsedAlkhatib, ZakariaLayla, SafianFatahalla, YahiaMohammadYahiaElmıssınd ve Talal Sami TalalBasem’in ardından Mohammad Al Salkhadi ve YaseenMaher Al- Edwan tutuklanarak dün tutukluluk talebiyle mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede yeminli şahadet veren polis memuru Özgür Sunalp, yeminli şahadet verdi. Polis, huzurlarınızda bulunan zanlılar OsedAlkhatib, ZakariaLayla, SafianFatahalla, YahiaMohammadYahiaElmıssınd ve Talal Sami TalalBasem’in Kanunsuz Topluluk, Kanunsuz Bıçak Taşıma,Kavga, Rahatsızlık ve Tecavüz-i alet kullanma suçlarından methaldar olduklarını mahkemeye aktardı.

Polis, 03.12.2019 tarihinde saat 13.10 raddelerinde Lefkoşa’da umumi bir yer olan Belediye Bulvarı üzerinde huzurunuzda bulunan zanlı 1, 2 ve 3’ün bir taraf olup aralarında bulunan alacak verecek meselesi ile ilgili diğer bir taraf olan zanlı 4, 5 ve huzurdaki iki zanlıyla birlikte kanunsuz olarak toplandıktan sonra birbirlerinin vücutlarının muhtelif yerlerine kasten ve kanunsuz olarak vurmak suretiyle bir kavgada yer alıp rahatsızlık çıkardıklarını anlattı. Polis, aynı gün mesele ile ilgili tüm zanlılar aleyhinde Lefkoşa kaza mahkemesinden tutukluluk emri temin edildiğini belirtti.  Mesele ile ilgili yapılan soruşturma ve temin edilen kamera görüntülerinde, meydana gelen kavga esnasında 1 veya 1 den çok kanunsuz bıçak, Kemer, zincir ve demir çubuk bulunduğunun tespit edildiğini mahkemeye aktardı. Polis, soruşturmanın devam ettiğini, mesele ile ilgili alınması gereken birçok ifade ve incelenmesi gereken kamera görüntüleri olduğunu ve emarelerin halen arandığını söyledi. Polis, mesele ile ilgili olarak hangi zanlıların kanunsuz bıçak taşıdığı ve hangi zanlıların tecavüz-i alet kullandığı ile ilgili incelemelerin halen devam ettiğini belirterek, zanlıların iki gün süre ile poliste tutuklu kalmasını talep etti. Zanlıların avukatları tutukluluk süresine itiraz etmedi.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç  Hale Dağlı, zanlıların soruşturma maksatlı 2 gün poliste tutuklu kalmasına emir verdi.

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