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Kavga zanlıları teslim oldu

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Dereboyu’nda geçtiğimiz hafta meydana gelen kavgada Caner Kurumuş’u ciddi şekilde döven yabancı uyruklu iki kişi polise teslim oldu

Kavga zanlıları teslim oldu
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Evrim KAMALI

Dereboyu’nda geçtiğimiz gün Caner Kurumuş’u ciddi şekilde döven, zanlılar Balen Qadır Hameed ve Hadi Chato Salih polise teslim oldu. Zanlılar dün mahkeme huzuruna çıkarıldılar.

Mahkemede mesele ile ilgili şahadet veren Kazım Sevinç, 02 Ekim 2018 tarihinde 02.15 raddelerinde Osman Paşa Caddesinde, Ghetto isimli mekanın önünde Caner Kurumuş ve iki zanlının trafikte kavga edip, araçlarından inerek, birbirlerine gelişigüzel vurduklarını söyledi. Sevinç, araçlarına binip, olay mahallinden ayrılan tarafların Vagon isimli mekanın önüne kadar araçlardan birbirlerine sataşmaya devam etttiğini ve yeniden araçlarını durdurarak, birbirlerine vurduklarını anlattı. Sevinç, poliste tutuklu olan zanlı Caner Kurumuş’un olayında hemen akabinde plakasını iki zanlının aracının plakasına benzeterek, yaklaşık 20 kişiyle birlikte dövdüğünü mahkemeye aktardı. Olayla ilgili tahkikatın devam ettiğini belirten Sevinç, zanlıların iki gün tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurdaki şahadeti değerlendiren Yargıç Cenkay İnan, zanlıların soruşturma maksatlı 2 gün tutuklu kalmasına emir verdi.

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