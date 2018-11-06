Katili saklayanlar tutuklandı

Cinayet zanlısı Fatih Çıkrıkçı’yı olay gününden sonra Alayköy’deki çiftlik evinde sakladıkları tespit edilen Murat Sazak ve İsmail Kılıç tutuklandı

Evrim KAMALI

Gönyeli’de meydana gelen “Taammüden adam öldürme” meselesinde arana kişi olan cinayet zanlısı Fatih Çıkrıkçı’yı olay gününden sonra sakladıkları gerekçesi ile tutuklanan zanlılar Murat Sazak ve İsmail Kılıç “Feri Fail” suçlamasıyla tutuklanarak dün mahkeme huzuruna çıkarıldılar.

Mahkemede mesele ile ilgili şahadet veren Lefkoşa Polis Müdürlüğü’nde Adli Şube’de görev yapan Müfettiş Muavini Emirali Gürler, zanlılar Murat Sazak ve İsmail Kılıç’ın, cinayet zanlısı Fatih Çıkrıkçı’yı cinayet işlediğini bildikleri halde Alayköy’deki çiftlik evinde saklayarak polise bildirmeyerek, alabileceği cezadan kurtarmak için yardım ettiklerini ileri sürdü. Polis mesele ile ilgili olarak zanlıların ifade verdiğini ve aleyhlerine yürütülen soruşturmanın tamamlandığını belirtti. Müfettiş Muavini Gürler, iki zanlının mahkemede ilerde yargılanmalarında hazır olmalarını sağlanabilmesi için uygun göreceği teminata bağlanmalarını talep etti.

Mahkemede söz alan zanlı Murat Sazak, “Bizde korku vardı. Polisi arayıp, aramamakta tereddüt içindeyken yakalandı” dedi. İsmail Kılıç, ifade vermek istediğini söyledi.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç İnan, zanlılar Murat Sazak ve İsmail Kılıç’in ise yargılanıncaya değin yurtdışına çıkışını yasaklayarak, haftada ikişer gün polise ispat-ı vücutta bulunmaları, 5’er bin TL nakdi teminat yatırmaları, ikişer kefilin 100 bin TL’lik şahsi kefalet senedi imzalaması koşuluyla tutuksuz yargılanmalarına emir verdi.