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Katil zanlısı yakalandı

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30 Eylül'de cinayete kurban giden Hasan Işık Özgöçmen'in katil zanlısı olan Pakistan uyruklu Muhammad Salman Limasol'da yakalandı

Katil zanlısı yakalandı
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İskele Long Beach bölgesinde 30 Eylül tarihinde öldürülen Hasan Işık Özgöçmen cinayeti ile ilgili olarak aranmakta olan Pakistan uyruklu Muhammad Salman, bu sabah Limasol' da GKRY polisi tarafından tespit edilerek tutuklandı. Muhammad Salman'ın KKTC'ye iadesi için gerekeli yasal girişimde bulunulduğu gelen bilgiler arasında.

NELER YAŞANMIŞTI

30 Eylül’de  İskele’de Long Beach Otel ile Ötüken kavşağı arasında köpeğini dolaştırmaya giden bir vatandaş tarafından bulunan cesedin Çayönü’nde sakin 53 yaşındaki Hasan Işık Özgöçmen’e ait olduğu ve cinayete kurban gittiği tespit edilmişti.

Lefkoşa Atatürk Meslek Lisesi’nde öğretmen olan 53 yaşındaki Hasan Işık Özgöçmen, ormanlık alan içerisinde yarı çıplak ve boğazında kemerle bulunmuş, olay yerindeki adli incelemede cesedin en az 1 günlük olduğu, yüzünde ise darp izine rastlandığı ve kemerle boğularak öldürüldüğünün tespit edilmişti.

Hasan Işık Özgöçmen’in cesedi üzerinde yapılan otopside, ölüm sebebinin “bağla (kemer ile) boğma sonucu solunum yollarının kapanması ve gelişen asfiksi (havasızlık)” neticesinde olduğunun tespit edilmişti.

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