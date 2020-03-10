Katil zanlısı pişmanmış

Girne’de kendisinden ayrılmak isteyen eski nişanlısı Elif Lort’u ekmek bıçağı ile boğazından ve vücudunun çeşitli yerlerinden bıçaklayarak öldüren katil zanlısı Abdullah Çelik çıkarıldığı mahkemede “Ona zarar vermek istememiştim. Pişmanım” dedi

Evrim KAMALI

Girne’de 45 yaşındaki Elif Lort’u bıçaklayarak öldüren 42 yaşındaki Abdullah Çelik, dün Girne Kaza Mahkemesine çıkarıldı.

Girne Adli Şube’de görevli müfettiş muavini Hüseyin Zaifer, olayla ilgili olguları aktardı.

Zaifer, zanlının 8 Mart 2020 tarihinde Girne’de Şht. Nahit Hasan Sokak üzerinde bulunan Kyrenia Twins isimli apartmanın önünde 41 promil alkolün etkisi altındayken, kendisinden ayrılmak istediği gerekçesiyle 24 santim uzunluğundaki ekmek bıçağı ile Elif Lort’u boğazından ve vücudunun çeşitli yerlerinden bıçaklayarak ağır yaralanmasına neden olduğunu söyledi.

Hastaneye sevk edilen 45 yaşındaki Elif Lort’un hayatını kaybettiğini söyleyen Zaifer, zanlının ise olay yerinden kaçmaya çalıştığı esnada yakalandığını belirtti. Zaifer, olayda kullanılan bıçağın ise zanlının tasarrufunda bulunduğunu ifade etti. Zanlının gönüllü ifade verip suçlarını kabul ettiğini, soruşturmanın devam ettiğini, alınacak ifadeler ve incelenecek kamera görüntüleri olduğunu kaydeden Zaifer, 3 gün süre ile tutuklu kalmasını talep etti.

Mahkemede söz alan zanlı “Ona zarar vermek istememiştim. Pişmanım” dedi.

Girne Kaza Mahkemesi Yargıcı Meltem Dündar da, zanlı aleyhine 3 gün tutukluluk emri verdi.

AKINCI

Öte yandan Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü’nde Girne’de yaşanan korkunç kadın cinayeti ile ülkede son 10 yıldaki kadın cinayetlerinin 22’ye ulaştığını belirterek, “İnfial içindeyim. İnanması gerçekten güç. Bunlara alışkın bir toplum değiliz, kadın cinayetleri kesinlikle bizim kültürümüzün bir parçası değil” dedi.

8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü’nde eşi Meral Akıncı ile Cumhurbaşkanlığı kadın personeliyle bir araya gelen Cumhurbaşkanı Akıncı, kadına şiddetin bir cehalet ve hunharlık olduğunu ifade ederek, şöyle dedi:

Cumhurbaşkanı Akıncı, kadın cinayetlerinin Kıbrıs Türk halkının kültürünün bir parçası haline dönüşmemesi için kadın erkek, parti, ideoloji, siyasi düşünce farkı gözetmeksizin muhalefeti ve iktidarıyla bir bütün olarak bu olaylara karşı çıkılması gerektiğini vurguladı.

“Bu ülkede hiçbir erkeğin kadını kendi malı gibi görüp dövemeyeceği, ‘kanıma dokundu’ diyerek şiddet uygulayamayacağı bir kültürü kökleştirmemiz gerekir” diyen Cumhurbaşkanı Akıncı, “Bu sorun sadece kadınların sorunu değil, aynı zamanda kadını ve erkeği ile bir insanlık sorunudur” dedi.