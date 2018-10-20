banner107
BMW'nin en büyük SUV modeli hazır
BMW'nin en büyük SUV modeli hazır
4 0
Smaçlar, Soykut için atıldı
Smaçlar, Soykut için atıldı
34 0
125 kilometre sürdüler
125 kilometre sürdüler
25 0
Bir milyon TL heyecanı
Bir milyon TL heyecanı
55 0
Namağlupların maçı
Namağlupların maçı
127 0
Dünyanın 25 en'i
Dünyanın 25 en'i
46 0
Fotoğraflar öksüz kaldı
Fotoğraflar öksüz kaldı
106 0
YDÜ’de sanatsal serüven
YDÜ’de sanatsal serüven
34 0
banner82
banner147

Katil zanlısı Limasol’da yakalandı

banner27

İskele’de 30 Eylül’de Hasan Işık Özgöçmen’i öldüren ve Güney’e kaçan Pakistanlı Muhammad Salman, Limasol’da polis tarafından tutuklandı

Katil zanlısı Limasol’da yakalandı
banner192

İskele’de 30 Eylül’de cinayete kurban giden Hasan Işık Özgöçmen’in katil zanlısı Pakistan uyruklu Muhammad Salman, önceki akşam Limasol’da polis tarafından tutuklandı.
Elde edilen ilk bilgilere göre zanlının 23 yaşında olduğunu yazan Fileleftheros gazetesi, Pakistan uyruklu olduğunu belirttiği şahsın, cinayetten arandığının tespit edilmesi üzerine, motosiklete bindiği sırada polis tarafından kontrol amaçlı durdurulduğunu ve tutuklandığını belirtti.
KKTC makamları tarafından 54 yaşındaki bir Kıbrıslı Türk’ü öldürmekten aranan 23 yaşındaki yabancı uyruklu bir şahsın, önceki akşam Rum polisi tarafından Limasol’da yakalandığını bildiren diğer Rum haber kaynakları ise, Rum Polisi Basın Sözcüsü’nün Kıbrıs (Rum) Haber Ajansı’na yaptığı açıklamada, zanlının “Kıbrıs Cumhuriyeti’ne” yasadışı giriş ve kalış, aynı zamanda cinayet suçlarından tutuklandığını söylediğini iletti.
Rum polisinin önceki gün saat 17.00 sıralarında, 23 yaşındaki şahsın Limasol’da bir sokakta görüldüğüne dair bir istihbarat aldığını, ardından söz konusu şahsın polis tarafından bölgede tespit edildiğini ve Limasol karakoluna götürüldüğünü belirten kaynaklar, zanlının burada Güney Kıbrıs’a herhangi bir sınır kapısından geçmeden, dağlık bir bölgeden girdiğini söylediğini ekledi.

banner194
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.