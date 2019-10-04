Kasiyer, 138 TL çaldığı için tutuklandı

Girne’de Lemar Süpermarket’te görevli bir kasiyer, müşteriden hesap aldıktan sonra satış fişlerini iptal ederek 138 TL çaldığı gerekçesiyle tutuklandı

Evrim KAMALI

Girne’de kasiyer olarak çalıştığı marketten 138 TL çalan 36 yaşındaki G.A. şikayet üzerine tutuklanarak dün mahkemeye çıkarıldı.

Girne Adli Şube’de görevli polis memuru Süleyman Talu, zanlının önceki gün kasiyer olarak çalıştığı Girne’de faaliyet gösteren Lemar isimli süpermarketten 138 TL çaldığını söyledi.

Polis, zanlının söz konusu parayı müşteriden hesap aldıktan sonra satış fişlerini iptal ederek çaldığını söyledi. Zanlının şikâyet üzerine gözaltına alındığını, soruşturma başlatıldığını kaydeden polis, incelenecek kamera görüntüleri, aranan emare olduğunu ifade ederek, zanlının 1 gün tutuklu kalmasını talep etti.

Mahkeme talebi kabul etti.