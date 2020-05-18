Kasıtlı olarak yangın çıkarmaya çalışan kişi tutuklandı

Tepebaşı-Akdeniz köyleri arasında bir kişi bugün tasarrufunda bulundurduğu mangal yakısını ateşleyerek ormanlık alana atarak yangına sebebiyet verdiği gerekçesiyle tutuklandı.

Polisten verilen bilgiye göre bugün saat 11:00 sıralarında, 30 yaşındaki erkek Y.S., kullanımında bulunan araç ile Tepebaşı - Akdeniz Köyünün 4-5 km’leri arasındaki yolda seyir halinde bulunduğu sırada, henüz tespit edilemeyen sebepten dolayı tasarrufunda bulunan mangal yakısını ateşledikten sonra ormanı yakmak maksadıyla yolun güney kısmına atıp olay yerinden ayrıldı.

Olayın hemen akabinde söz konusu yerden geçmekte olan duyarlı bir vatandaş tarafından ateşin görülmesi üzerine, söz konusu ateş büyümeden söndürülmüştür. Olayın polisin bilgisine gelmesi üzerine yürütülen soruşturma kapsamına bahse konu şahıs tespit edilerek tutuklandı.. Soruşturma devam etmekte.