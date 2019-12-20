Kartal Harman trafik kazası geçirdi

Girne'de meydana gelen trafik kazasında gazeteci Kartal Harman yaralandı.

Polis Basın Subaylığı'nın verdiği bilgiye göre, bugün saat 13.00 sıralarında, Girne'de Karaoğlanoğlu Caddesi üzerinde, 32 yaşındaki Mehmet Serdar Fansa, yönetimindeki MT 049 plakalı van araç ile batı istikametine doğru seyrettiği sırada anayolda seyreden araçlara öncelik hakkı vermeden dikkatsizce sağa Şht. Adnan Damar Sokak'a dönüşe geçtiği sırada o esnada cadde üzerinde karşı istikametten gelmekte olan 43 yaşındaki Kartal Harman yönetimindeki PE 049 plakalı aracın önünü tıkaması sunucu çarpıştılar. Kaza sonucu yaralanan her iki araç sürücüsü Girne Dr Akçiçek Hastanesine kaldırıldılar. Kartal Harman'ın muhtelif yerlerinde kırık olduğu bildirildi.