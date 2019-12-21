Kartal Harman kaza geçirdi

Murat ASLAN
Girne’de dün öğle saatlerinde dikkatsiz vana aç sürücüsünün sebep olduğu kazada gazeteci Kartal Harman ile araç sürücüsü yaralandı.
Kaza dün saat 13.00 sıralarında, Girne'de Karaoğlanoğlu Caddesi üzerinde meydana geldi.
32 yaşındaki Mehmet Serdar Fansa, yönetimindeki MT 049 plakalı van araç ile batı istikametine doğru seyrettiği sırada anayolda seyreden araçlara öncelik hakkı vermeden dikkatsizce sağa Şht. Adnan Damar Sokak'a dönüşe geçtiği sırada, cadde üzerinde karşı istikametten gelmekte olan 43 yaşındaki Kartal Harman yönetimindeki PE 049 plakalı aracın önünü tıkaması sonucu çarpıştı.
Kaza sonucu yaralanan her iki araç sürücüsü kaldırıldıkları Girne Dr Akçiçek Hastanesinde tedavi altına alındılar.
Kazada yaralanan gazeteci Kartal Harman’ın sol el bileğinde kırıklar ve göğüs kafesinde zedelenme olduğu bildirildi.