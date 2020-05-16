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Karşıyaka'da uyuşturucu operasyonu

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Polis, Karşıyaka’da gerçekleştirdiği operasyonda 169 kök hintkeneviri ve bir miktar kokain türü uyuşturucu madde ele geçirdi. Olayla ilgili 2 kişi tutuklandı.

Karşıyaka'da uyuşturucu operasyonu

  

Karşıyaka’da dün akşma M.M.’nin (E-50) üzerinde Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan aramada yaklaşık 2gr ağırlığında kokain türü uyuşturucu madde ile bir miktar hintkeneviri türü uyuşturucu madde bulunarak emare olarak alındı.

Akabinde, bahse konu şahsın ikametgahında yapılan aramada; saksılar içerisine ekili 169 kök hintkeneviri türü bitkiler ile bitkilerin ziraatinde kullanılan ışık, havalandırma sistemi ve muhtelif araç gereç ile yaklaşık yarım kilo ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu madde olduğuna inanılan bitki yaprakları, yaklaşık 1 gr ağırlığında Kokain türü uyuşturucu madde ve 1 adet hassas terazi bulunarak emare olarak alındı.

Mesele ile ilgili olarak yürütülen ileri soruşturmada meselede bağlantısı olduğu tespit edilen S.A.’nın (E-62) ikametgahında yapılan aramada ise bir miktar Kokain türü uyuşturucu olduğuna inanılan toz madde ile üzerinde uyuşturucu madde kalıntısı olduğuna inanılan 1 adet hassas terazi bulunarak emare olarak alındı. Bahse konu şahıslar tutuklanırken, soruşturma devam ediyor.

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