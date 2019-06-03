Karşı şeritteki yol kenarındaki ağaca çarparak durdu

Lefkoşa - Gazimağusa Anayolu, Yeniceköy kavşağı ile Aslanköy girişi arasında öğle saatlerinde direksiyon hakimiyetini kaybeden bayan sürücünün neden olduğu kazada bir kişi yaralandı.

Polisten verilen bilgiye göre bugün saat 12:50 sıralarında, Lefkoşa - Gazimağusa Anayolu, Yeniceköy kavşağı ile Aslanköy girişi arasında, Beyarmudu'nda sakin 47 yaşındaki Akçam Karaoğulları, yönetimindeki KF 881 plakalı araç ile Gazimağusa istikametine doğru seyrettiği sırada direksiyon hakimiyetini kaybederek orta refujden karşı şeride geçip ardından gidiş istikametine göre yolun sağından dışarı çıkarak ağaca çarpıp durmdu.

Kaza sonucu yaralanan araç sürücüsü Akçam Karaoğulları'nın kaldırıldığı Lefkoşa Dr Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi'nde tedavisi halen sürüyor.