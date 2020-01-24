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Karşı şeride uçtu, takla attı

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Turunçlu - İnönü kavşağı yakınlarında direksiyon hâkimiyetini kaybeden araç sürücüsü karşı şeride geçerek takla attı, iki kişi yaralandı

Karşı şeride uçtu, takla attı

 

Turunçlu - İnönü kavşağı yakınlarında karşı şeride geçerek takla atan araçta bulunan iki kişi yaralandı.

Yaralıların araç sürücüsü 28 yaşındaki Abdullah Seyit ile 29 yaşındaki yolcu Yakup Senir olduğu açıklandı.

Kaza dün saat 16.00 sıralarında, Lefkoşa - Gazimağusa anayolu üzerinde oldu.

28 yaşındaki Abdullah Seyit, yönetimindeki 33 DLF 93 plakalı araçla Gazimağusa’ya doğru seyrettiği sırada Turunçlu - İnönü kavşağı yakınlarında direksiyon hâkimiyetini kaybetti. Orta refüjden karşı şeride geçen araç takla atarak durabildi.  Araç sürücüsü Abdullah Seyit ve araçta yolcu olarak bulunan 29 yaşındaki Yakup Senir ambulansla Gazimağusa Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

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