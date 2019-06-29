Karşı şeride geçerek takla attı

Lefkoşa - Gazimağusa Anayolu, Dörtyol - Korkuteli arasında dikkatsiz sürücünün karşı şeride geçerek takla atması sonucunda yaşanan kazada bir kişi yaralandı.

Polisten verilen bilgiye göre kaza bu sabah saat 08.30 sıralarında, Lefkoşa - Gazimağusa Anayolu, Dörtyol - Korkuteli arasında, 33 yaşındaki Ratip Roşhan Akargöl yönetimindeki PB 557 plakalı salon araç ile Gazimağusa istikametine doğru seyrettiği sırada dikkatsizliği sonucu direksiyon hakimiyetini kaybederek orta refujden karşı şeride geçip ardından yolun sağından çıkarak takla atmasıyla meydana geldi.

Kaza sonucu yaralanan araç sürücüsü kaldırıldığı Gazimağusa Devlet Hastanesi'nde tedavisi halen sürüyor..